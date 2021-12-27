Беспроводное автомобильное зарядное устройство Xiaomi поддерживает выходную мощность до 50 Вт

Xiaomi запустила в Китае новое беспроводное автомобильное зарядное устройство Xiaomi Wireless Car Charger Pro. Его главная изюминка - поддержка быстрой беспроводной зарядки 50 Вт.

Xiaomi утверждает, что это беспроводное зарядное устройство предназначено для использования одной рукой. Пользователи могут просто снять свой телефон с подставки, нажав любую из двух кнопок с каждой стороны зажима. Поскольку зажим регулируется, пользователи могут размещать смартфоны различных размеров.

Зарядное устройство может выдавать до 50 Вт. И последнее, но не менее важное: аксессуар поставляется с двухпортовым адаптером, состоящим из порта USB Type-C и порта USB Type-A, а также кабеля. Стоимость беспроводного автомобильного зарядного устройства Xiaomi Wireless Car Charger Pro составляет 369 иен (58 долларов США).