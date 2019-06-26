Беспроводное универсальное зарядное устройство HiRise от Twelve South

TwelveSouth представила свой новейший аксессуар беспроводной зарядки HiRise Wireless. Это модульная беспроводная подставка для зарядки с съемной зарядной площадкой Power Disc, которую можно использовать в горизонтальном положении.

Поскольку Power Disc использует для питания порт USB-C, вы можете использовать тот же кабель, который поставляется с последними MacBook или iPad Pro. Это означает, что для поездки вам понадобится меньше проводов.

Он обеспечивает 10 Вт зарядку, что делает его пригодным для использования с iPhone 8/8 Plus / X / XR / XS / XS Max и другими устройствами с поддержкой Qi. В комплект поставки входит съемный кабель питания USB-C длиной 1,5 м. HiRise Wireless уже доступно для покупки за $ 80.