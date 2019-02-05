Беспроводное зарядное устройство ENERQi

Заряжайте свой смартфон с помощью быстрого беспроводного зарядного устройства ENERQi.

Это устройство с уникальной возможностью беспроводной зарядки скрывается под столом, поэтому вы можете просто положить свое устройство сверху, превратив любую мебель в быструю беспроводную зарядную станцию. Совместимо с более чем 100 смартфонами. Предлагая быструю зарядку 10 Вт, ENERQi помогает устройствам быстрее включаться. ENERQi имеет удобную конструкцию и крепится под любой поверхностью с помощью клея многократного использования или винтового крепления. ENERQi заряжает через любую неметаллическую поверхность, толстые корпуса и PopSockets толщиной до 40 мм. Благодаря дизайну с эко-охлаждением зарядное устройство и смартфон остается прохладными во время использования. Стоимость девайса составляет 50 долларов.