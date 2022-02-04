Беспроводное зарядное устройство Oppo Wireless AIR VOOC мощностью 50 Вт дебютирует с Oppo Find X5

Ожидается, в ближайшее время Oppo представит свою новую серию смартфонов Find X5 на рынках Китая и Индии. Также стало известно о грядущем зарядном устройстве Oppo Wireless AIR VOOC, которое может появиться вместе с серией Find X5 в качестве дополнительного аксессуара. Oppo Wireless AIR VOOC это новое беспроводное зарядное устройство с выходной мощностью 50 Вт. По словам производителя, данное устройство способно зарядить телефон всего за 40 минут.

Что касается грядущих смартфонов, дуэт Oppo Find X5 будет иметь панели AMOLED с 6,7-дюймовым экраном QHD + LTPO 2.0 на X5 Pro. Устройства будут поддерживать частоту обновления 120 Гц. Серия будет поставляться с собственным чипом Oppo Mariana MariSilicon X Imaging NPU. Предыдущие слухи показали, что на телефонах Find X5 будет 50-мегапиксельный основной объектив Sony IMX766 и 32-мегапиксельный объектив для селфи Sony IMX709.