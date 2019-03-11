Беспроводное зарядное устройство от BlackBerry

BlackBerry объявила о запуске своего портативного беспроводного зарядного устройства в Индии.

Беспроводное устройство BlackBerry является тонким и портативным устройством, что является основным преимуществом BlackBerry, а его совместимость с устройствами Android и Apple может привлечь к себе значительное внимание. Тем не менее, скорость зарядки вызывает недоумение, поскольку при собственном приеме BlackBerry устройство заряжает всего лишь на 25 процентов за один час, так как аксессуар поддерживает устаревшую технологию Qualcomm Quick Charge 2.0. Самая высокая скорость зарядки, обеспечиваемая беспроводным зарядным устройством BlackBerry - это выходная мощность беспроводной зарядки 5 Вт. Стоимость зарядного устройства составляет 35 долларов.