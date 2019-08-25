Беспроводное зарядное устройство с 16 катушками для зарядки двух устройств - ZENS Liberty

Голландский бренд ZENS представил беспроводное зарядное устройство с 16 перекрывающимися зарядными катушками, что позволяет пользователю разместить два устройства в любом месте на зарядной площадке.

ZENS Liberty имеет мощность 30 Вт (2 x 15 Вт). Он также имеет дополнительный 2.4A встроенный USB-порт для зарядки дополнительного устройства. Устройство изготовлено из высококачественного алюминия и оснащено адаптером питания USB-C мощностью 45 Вт. В комплект поставки входят отдельные штепсельные вилки для ЕС, Великобритании и США.

Есть два варианта исполнения ZENS Liberty: модель со специальной матовой поверхностью за $ 140 и ограниченное издание со стеклянной прозрачной поверхностью за $180. Обе модели будут доступны для покупки в ноябре.