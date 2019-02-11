Беспроводной динамик Bluetooth Corseca Eternia

Компания Damson представила новый динамик Bluetooth Corseca Eternia.

Этот динамик представляет собой Bluetooth динамик, который, как утверждают, является идеальным компаньоном для любителей музыки в стиле ретро. Corseca Eternia оснащен версией Bluetooth 4.2, которая позволяет устройству работать в диапазоне 8 - 10 метров. Он поставляется с двумя мощными RMS-динамиками мощностью 10 Вт и средней мощностью 20 Вт для обеспечения идеального музыкального баланса и качества звучания. Динамик может воспроизводить точный глубокий бас в диапазоне частот от 70 Гц до 20 КГц. Corseca Eternia оснащен двумя перезаряжаемыми литиевыми батареями емкостью 1200 мАч, которые могут обеспечить более 8-10 часов непрерывного беспроводного воспроизведения музыки. Стоимость динамиков составляет 112 долларов.