Беспроводной динамик OE Mars One Elegant 360°

Заполните все свое пространство исключительным звуком с динамиком OE Mars One Elegant 360°. Этот современный динамик рассеивает звук во всех направлениях,благодаря ленточному твитеру на 360°, и мощному сабвуферу с большим тактом.

Все компоненты сочетают в себе сверхвысокую мощность 200 Вт, сверхширокий частотный отклик 35 Гц-38 кГц и потрясающий корпус из алюминиевого сплава. В результате чего вы получаете одинаково кристально чистый звук независимо от того, где вы находитесь. Подключаясь через Wi-Fi, Bluetooth или Аux, OE Mars One работает практически с любой системой. Он также имеет красивые сенсорные элементы управления для легкого управления вашего аудио. Благодаря черному или белому цвету, он легко впишется в любой интерьер.