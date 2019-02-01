Беспроводной динамик Saregama Carvaan Mini Bhakti

Компания Saregama выпустила в Индии новый портативный музыкальный проигрыватель Bluetooth под названием Saregama Carvaan Mini Bhakti.

В нем предустановлено уже около 300 индийских песен. Помимо предварительно загруженного контента, Saregama Carvaan Mini Bhakti также является Bluetooth динамиком и может подключаться к любому мобильному устройству или устройству с поддержкой Bluetooth. Он даже работает через USB и Aux. Устройство поставляется с поддержкой FM-радио, 3,5-мм аудиоразъемом для подключения внешних динамиков или наушников и портом Aux-in. Стоимость динамика составляет 35 долларов.