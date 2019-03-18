Беспроводной динамик Sound One Drum

Гонконгская компания Sound One анонсировала новый прочный и водонепроницаемый Bluetooth динамик Sound One Drum.

Sound One Drum предлагает стереозвук с двумя динамиками мощностью 5 Вт в сочетании с цифровым аудиопроцессором для усиления низких частот и улучшения звучания. Он также имеет степень защиты IPx5, что делает его водонепроницаемым и ударопрочным. Он имеет Bluetooth 4.2 для беспроводной связи, а также порты Aux и USB. Динамик также поддерживает громкую связь со встроенным микрофоном. Благодаря батареи емкостью 2000 мАч, заряда хватает на 6-8 часов. Стоимость динамика составляет 50 долларов.