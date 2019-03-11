Беспроводной динамик Ubon Notebook SP 65

Компания Ubon выпустила беспроводной динамик Bluetooth под названием Notebook SP 65.

Ubon Notebook SP 65 имеет особый внешний вид, который отличает его от других динамиков в своем ценовом сегменте. Динамик выглядит как ноутбук, отсюда и название, он достаточно тонкий, чтобы его можно было носить с собой куда угодно. Он также имеет кожаный ремешок, который можно использовать для переноски. Ubon включает в себя порт AUX, порт USB и слот для карты microSD. USB порт можно использовать для подключения флэш-накопителя. Динамик поддерживает частотный диапазон от 60 Гц до 15 000 Гц и питается от батареи емкостью 2000 мАч, которая обеспечивает около восьми часов работы. Стоимость динамика составляет 38 долларов.