Беспроводной дверной звонок со встроенной камерой August View

Компания Assa Abloy после приобретения компании Smart August выпустила новый беспроводной дверной звонок со встроенной камерой под названием August View. Новое оборудование в основном использует уже существующий продукт дверного звонка и дополняет его, обеспечивая впечатляющее потоковое разрешение 1440p с порога двери прямо на его телефон. В August View внедрены мгновенные оповещениями о движении, минимальным искажением «рыбий глаз», масштабируемым видео, реальным звонком похожим на дверной звонок, и облачным хранилищем. Ключевое обновление заключается в том, что тонкий дверной звонок питается от аккумуляторной батареи которая входит в комплект и кабель micro-USB. Устройство поступит в продажу 28 марта с сайта August.com.