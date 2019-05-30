Беспроводной концентратор для устройств iOS - DoBox Mini

Нынешние устройства iOS несомненно, чрезвычайно мощные. Что касается аппаратного обеспечения, то iPad Pro такой же хардкорный, как и Xbox One, а iPhone имеет процессорную скорость ноутбука младшего класса. Справедливо сказать, что их мобильная операционная система ограничивает их возможности. Беспроводной, универсальный концентратор, DoBox Mini, позволяет преодолеть это.

Есть много вариантов использования. Вы можете подключить USB-мышь, клавиатуру, дисплей, подключенный через HDMI, или даже USB-накопитель или SD-карту, и все они станут доступны через ваш смартфон или планшет.

Есть возможность подключать устройства, обмениваться данными, хранить данные и даже передавать фильмы на внешний дисплей, например телевизор. Возможность подключить USB-мышь и клавиатуру к вашему iPhone или iPad буквально дает вам ноутбук.

Также DoBox Mini позволяет удаленно управлять Macbook или iMac с вашего смартфона. Он отображает экран компьютера на дисплей телефона или планшета, позволяя выполнять на своем портативном устройстве задачи управления питанием, где бы вы ни находились. Кроме того, есть возможность разгрузить большую часть данных на DoBox Mini, подключив SD-карту или USB-накопитель, сэкономив место на телефоне и деньги на обновление iCloud.

Несколько портов позволяют одновременно подключать несколько устройств. Концентратор имеет 32 ГБ встроенной памяти для резервного копирования файлов. DoBox Mini уже датупен для покупки за $ 149.