Беспроводной контроллер Razer Raiju Ultimate Wireless PS4

Получите больше контроля, играя в свои любимые игры, с игровым контроллером Razer Raiju Ultimate Wireless PS4.

С помощью мобильного приложения вы можете настроить этот гаджет по своему вкусу. Предлагая полный контроль, Razer Raiju Ultimate позволяет настраивать параметры чувствительности, переназначать функции и многое другое. Вы даже можете менять местами кнопки для изменения формы, высоты и выбирать между индивидуальным или наклонным расположением кнопок D-Pad. Кроме того, панель быстрого управления позволяет мгновенно менять функции, а кнопка безопасности предотвращает случайные нажатия клавиш. Razer Raiju Ultimate обеспечивает три режима подключения, включая PS4, ПК и USB, не требуя ручного восстановления для оптимизации эффективности.