Беспроводной маршрутизатор HooToo TripMate

Получите больше удовольствия от путешествий с универсальным беспроводным маршрутизатором HooToo TripMate.

Это устройство сочетает в себе множество полезных функций, которые помогут вам максимально использовать вашу поездку за город. Помимо работы в качестве беспроводного маршрутизатора Wi-Fi для путешествий, TripMate также является источником беспроводного зарядного устройства. TripMate легко подключается к модему или DSL и превращается в обычный беспроводной маршрутизатор. Активируя режим моста, устройство позволяет вам делиться своим подключением с окружающими. Вы можете подключить к нему флэш-накопитель или жесткий диск и использовать приложение для передачи файлов. TripMate позволяет одновременно подключаться до пяти устройств одновременно.