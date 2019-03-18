Беспроводной микрофон Sennheiser Memory Mic

Sennheiser выпустил в Индии беспроводной микрофон Memory Mic, предназначенный для создателей контента. Устройство, совместимое с Android и iOS, может быть сопряжено с помощью приложения Sennheiser Memory Mic App.

Портативный микрофон имеет небольшой вес, он предлагает отличный звук, и работает на любом расстоянии от смартфона. Новый микрофон Memory Mic оснащен высококачественной конденсаторной капсулой, что делает его устойчивым к шуму ветра. Memory Mic Sennheiser также включает в себя звуковой микшер и позволяет установить любой желаемый баланс между окружающим звуком и захваченным звуком. Микрофон можно подключить к iPhone с цифровым HANDMIC или ClipMic, а также к интеллектуальной гарнитуре AMBEO для пространственной трехмерной аудиозаписи. Беспроводная связь с микрофоном Sennheiser Memory Mic длится до четырех часов без подзарядки и может заряжаться через порт USB. Микрофон Sennheiser Memory будет доступен для покупки в интернет-магазине Sennheiser по цене 275 долларов.