Беспроводной мультирум-динамик Ruark Audio MRx

Испытайте высококачественный звук у себя дома с помощью беспроводного мультирум-динамика Ruark Audio MRx.

Сам по себе MRx - идеальная звуковая система для вашего жилого пространства, кухни или офиса. Однако свяжите его с другими моделями MRx, R2 Mk3 или R7 Mk3 от Ruark и наслаждайтесь синхронизированным многокомнатным звуком. Предназначенный для беспроводной потоковой передачи, MRx предоставляет широкий спектр возможностей. Приемник Bluetooth обеспечивает быстрое и простое соединение для прямой потоковой передачи. Технология aptX обеспечивает качество звука CD с любого совместимого устройства.

MRx также предлагает доступ к интернет-радио и онлайн-сервисам, таким как Spotify или Tidal, после подключения к Wi-Fi. Для управления динамиком вы можете использовать стильный контроллер или специальное мобильное приложение.