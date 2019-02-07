Анонсирован портативный беспроводной принтер для заметок Memobird.

Принтере Memobird доступен в трех цветах на выбор серый, розовый и зеленый. Он компактен и портативен, хотя для него требуется питание от сети. Он не использует чернила, вместо этого он использует тепловую технологию, что и большинство кассовых аппаратов.

Таким образом, не нужно покупать дорогие чернильные картриджи - вместо этого единственными расходными материалами является специальные бумажные рулоны. Принтер подключается как к вашему телефону и к Интернету через Wi-Fi. Это означает, что вы можете печатать на нем локально, а также делиться им с друзьями и семьей. Приложение позволяет создавать заметки, с любым видом текстов, наклеек, рисунков и фотографий. Вы также можете установить шаблоны для таких вещей, как заметки, списки и метки.