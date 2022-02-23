Бета-версия Color OS 12 запускается для смартфонов Oppo F19 Pro, F17 Pro, Reno5 F и Reno4 F

Oppo открыла регистрацию на бета-тестирование для некоторых моделей смартфонов. Согласно сообщениям на форуме сообщества Oppo, Color OS 12 доступен для смартфонов Oppo F19 Pro, F17 Pro, Reno5 F и Reno4 F через программу закрытого бета-тестирования, доступную только по приглашению. Программа предназначена только для пользователей в Индии, хотя ожидается, что она скоро появится и в других регионах.

В прошлом месяце Oppo поделилась своим графиком развертывания бета-версии Color OS 12, а в следующем месяце Reno5 Lite , Reno4 Pro 5G , Reno4 Z 5G , Reno4 Lite , A94 , A93 и A53s 5G начнут получать обновления по программе бета-тестирования. Чтобы подписаться на бета-программу, пользователи данных устройств могут перейти в «Настройки» -> «Обновление программного обеспечения» -> значок шестеренки. Оттуда вы можете выбрать «Подать заявку на бета-версию» и следовать инструкциям для подачи заявки прямо со смартфона.