Бета-версия ColorOS 13 доступна для смартфонов Oppo Find X5 и X5 Pro

Oppo объявила о запуске закрытого бета-тестирования обновления ColorOS 13 на базе Android 13 для Китайского региона. Спустя время, Oppo запустила открытое бета-тест ColorOS 13 для смартфонов Oppo Find X5 и X5 Pro, а также Oppo Find N. Регистрация для бета-тестирования уже открыта. На данный момент, принять участие в тесте могут около 1000 пользователей для каждой модели. Развертывание бета-версии также началось во Франции, Австралии, Таиланде и Вьетнаме, а также в других регионах. ColorOS 13 предлагает обновленный пользовательский интерфейс, новые системные значки и многое другое. ColorOS 13 предоставит возможность изменять стили и шрифты значков, а также другие элементы дизайна.

Финальная версия ColorOS 13 ориентировочно выйдет в августе 2022 года.
Смартфон realme GT2 Master Exploration Edition получит опера…
В сети появилась информация о новом устройстве бренда realme - GT2 Master Exploration Edition. …
Samsung Galaxy A51 начинает получать обновление One UI 4.1 н…
Samsung Galaxy A51 получает обновление Android 12 в Саудовской Аравии и Южной Африке. Напомним, что Galax…
iPhone 14 получит новую фронтальную камеру…
Одним из самых больших обновлений, появившихся (если верить информации инсайдеров) в семействе iPhone 14 …
Смартфон Realme 9 4G оценен в 26 тысяч рублей…
Сразу несколько российских ритейлеров начали продавать смартфон Realme 9 4G, который был представлен еще …
Представлен смартфон Lenovo Legion Y70…
Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов моделью Lenovo Legion Y70, которая, как и большинство фл…
Смартфон Xiaomi 12S Pro оценен в 700 долларов…
Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 12S Pro, который, в числе прочего, получил предус…
Серия OnePlus 9 получает новое обновление…
Недавно OnePlus выпустила стабильную версию Android 12 с OxygenOS 12 для серии Nord. Теперь компания выпу…
Устройства Huawei Mate Xs 2, Watch GT3 Pro, Huawei Band 7 и …
В апреле этого года компания Huawei провела большую пресс-конференцию, на которой представила флагманский…
Обзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежиОбзор Poco M4 Pro 5G 6/128 ГБ. Экран с 90 Гц и бесконтактные платежи
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor