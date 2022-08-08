Бета-версия ColorOS 13 доступна для смартфонов Oppo Find X5 и X5 Pro

Oppo объявила о запуске закрытого бета-тестирования обновления ColorOS 13 на базе Android 13 для Китайского региона. Спустя время, Oppo запустила открытое бета-тест ColorOS 13 для смартфонов Oppo Find X5 и X5 Pro, а также Oppo Find N. Регистрация для бета-тестирования уже открыта. На данный момент, принять участие в тесте могут около 1000 пользователей для каждой модели. Развертывание бета-версии также началось во Франции, Австралии, Таиланде и Вьетнаме, а также в других регионах. ColorOS 13 предлагает обновленный пользовательский интерфейс, новые системные значки и многое другое. ColorOS 13 предоставит возможность изменять стили и шрифты значков, а также другие элементы дизайна.

Финальная версия ColorOS 13 ориентировочно выйдет в августе 2022 года.