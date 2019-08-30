Бета-версия Samsung Galaxy Home Mini Smart Speaker

Динамик Samsung Galaxy Home Mini впервые появился по слухам в октябре. Его бета-версия теперь открыта для приложений до 1 сентября от пользователей смартфонов Samsung Galaxy в Южной Корее. Заинтересованные лица могут подать заявку и, если она будет выбрана, получат Galaxy Home Mini для тестирования. Интеллектуальный динамик питается от Bixby, а его звук настраивается AKG.

Динамик является уменьшенной версией Samsung Galaxy Home , которая обещает интеллектуальное подключение через голосового ассистента Bixby, а также лучшее качество звука, чем у конкурирующих опций. В динамике большего размера нет активной бета-программы.

Samsung Galaxy Home может стоить примерно столько же, сколько Apple HomePod , который продается по цене 299 долларов, тогда как Samsung Galaxy Home Mini может быть доступен гораздо дешевле.