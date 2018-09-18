Bethesda не верит в мощность новых консолей

Глава компании Bethesda пообщался с журналистами на тему консолей нового поколения. Разработчик уже работает с новыми наработками для своих будущих проектов и уверен, что громадного скачка в плане графики не произойдет. Дело в том, что компании Sony нужно реализовать поддержку 4К разрешение на 60 FPS, иначе рынок PS5 не воспримет как серьезное обновление. Однако, реализовать столь высокое разрешение довольно трудно даже на ПК, с мощной видеокартой и процессором, что уж говорить об интегрированном решении. Вероятно, на 4К выделят все ресурсы, тогда как в целом графика практически не изменится и у разработчиков ничего невероятного для работы не будет. Остается лишь надеяться, что за два года, что дают на разработку новой консоли, нам покажут действительно прорыв на рынке.