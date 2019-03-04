Безопасно рубите дрова с помощью Logosol Smart Log Splitter

Эффектно рубите дрова с помощью Logosol Smart Log Splitter. Разработанный для легкого использования и безопасности, этот инструмент раскалывания дров сохранит ваши руки, спину и плечи. Обладая запатентованным дизайном, интеллектуальный разделитель дров превращает разделение дерева в простой и приятный процесс.

Он колит дрова ровно в нужном месте каждый раз. Кроме того, он обеспечивает до 14 метрических тонн силы. Благодаря компактным размерам данный сплиттер занимает практически небольшое пространство, что облегчает его хранение и использование. Изготовленный из высококачественных материалов, он прослужит долгие годы. В довершение всего, Logosol Smart Log Splitter не требует никакой энергии, кроме вашей силы, что делает его экологически чистым решением.