Безрамочный смартфон Oppo Reno показали на качественных рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные изображения смартфона Oppo Reno (или Reno Lite), главной особенностью которого станет необычная выдвижная камера. Судя по рендерам, аппарат получит очень тонкие рамки вокруг дисплея и сдвоенную основную камеру. По данным китайского регулятора TENAA, смартфон получит мощный чипсет MediaTek Helio P70, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 точек, сдвоенную тыльную камеру на 16 и 2 Мп, выдвижную фронтальную камеру на 16 Мп, аккумулятор на 3910 мАч и предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Размеры смартфона равны 162:76,1:8,3 мм, масса – 190 г. Официальный анонс запланирован на 10 апреля.