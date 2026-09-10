iPhone Duo получил заметную складку на экране

Одна из главных интриг первого складного смартфона Apple заключалась в том, смогут ли купертиновцы сделать незаметную складку. Судя по реальным фото с презентации, обмануть физику не получилось. Под одним углом и освещении складка заметна сильнее, под другими – слабее. Как и у других складных смартфонов, со временем складка станет еще более отчетливой.

Напомним, что оцененный от 2000 долларов iPhone Duo получил фирменный 2-нанометровый процессор A20 Pro с дополнительным чипом Display Engine, 5,4-дюймовый внешний экран, 7,6-дюймовый внутренний дисплей (оба с поддержкой ProMotion, Always On, стилуса Apple Pencil с USB-C и пиковой яркостью 3000 нит), встроенный в боковую кнопку Touch ID, конструкцию с титановым сплавом, защитное стекло Ceramic Shield, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, две батареи с автономностью 21 час воспроизведения видео, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 48 Мп и 48 Мп (сверхширик), а также две фронтальные камеры, одна из которых подэкранная.