Samsung передумала ставить в Galaxy S27 Ultra новый телеобъектив

Несколько недель назад появились слухи о том, что Samsung изменит телеобъектив с большим фокусным расстоянием в Galaxy S27 Ultra. Однако этого не произойдёт — об этом заявил известный инсайдер Ice Universe. Galaxy S27 Ultra сохранит телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением и сенсором размером 1/2,52 дюйма, который используется в Galaxy S26 Ultra. Согласно предыдущей утечке, Samsung якобы собиралась заменить его новым модулем с более коротким фокусным расстоянием, обеспечивающим 4-кратный зум, но при этом получить более крупный сенсор размером 1/1,9 дюйма. Ice Universe называет эту информацию «полностью ложной».

При этом инсайдер ничего не сообщил о слухах, согласно которым Samsung уберет телеобъектив с 3-кратным увеличением на 10 Мп. Поэтому, вероятно, этот модуль действительно исчезнет. Впрочем, его отсутствие вряд ли станет серьёзной потерей, учитывая возможности основной камеры на 200 Мп при съёмке с небольшими уровнями увеличения. При этом Samsung изменит расположение камер на тыльной панели, что уже видно на опубликованных CAD-рендерах. Отчасти это необходимо для того, чтобы освежить внешний вид смартфона, а отчасти — для улучшения совместимости с магнитными аксессуарами. Сейчас фирменный Magnet Wireless Battery Pack имеет необычный вырез, который необходим из-за расположения камер Galaxy S26 Ultra. Что касается Galaxy S27 Pro, то, согласно последней информации, смартфон получит только телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением на 12 Мп.