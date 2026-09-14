Samsung передумала ставить в Galaxy S27 Ultra новый телеобъектив

При этом инсайдер ничего не сообщил о слухах, согласно которым Samsung уберет телеобъектив с 3-кратным увеличением на 10 Мп. Поэтому, вероятно, этот модуль действительно исчезнет. Впрочем, его отсутствие вряд ли станет серьёзной потерей, учитывая возможности основной камеры на 200 Мп при съёмке с небольшими уровнями увеличения. При этом Samsung изменит расположение камер на тыльной панели, что уже видно на опубликованных CAD-рендерах. Отчасти это необходимо для того, чтобы освежить внешний вид смартфона, а отчасти — для улучшения совместимости с магнитными аксессуарами. Сейчас фирменный Magnet Wireless Battery Pack имеет необычный вырез, который необходим из-за расположения камер Galaxy S26 Ultra. Что касается Galaxy S27 Pro, то, согласно последней информации, смартфон получит только телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением на 12 Мп.