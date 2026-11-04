Redmi Turbo 6 Max получит батарею на 10000 мАч

Сегодня надёжные инсайдеры рассказали, что смартфон Redmi Turbo 6 Max может получить серьёзное преимущество перед предшественником благодаря аккумулятору рекордной ёмкости. Данный смартфон будет построен на базе процессора MediaTek Dimensity (точная модель не уточняется) и получит 7-дюймовый дисплей с разрешением 2K и очень высокой частотой обновления 185 Гц. Его оснастят аккумулятором ёмкостью 1 000 мАч с номинальной энергоёмкостью 40,72 Втч, что весьма серьёзно по современным меркам. Если информация подтвердится, новинка станет смартфоном Xiaomi с самым ёмким аккумулятором в истории бренда. Она превзойдёт даже другие готовящиеся к выпуску устройства компании, которым ранее приписывали батареи на 10000 мАч. Кроме того, такая ёмкость может сделать Redmi Turbo 6 Max особенно привлекательным для любителей мобильных игр и пользователей, которым важно долго обходиться без подзарядки.

По предыдущим данным, Redmi Turbo 6 Max также оснастят плоским дисплеем, который будет изготовлен с применением технологии LIPO, которая позволит сделать рамки толщиной около 1 мм со всех четырёх сторон. Среди других предполагаемых особенностей — металлическая боковая рамка, защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и основная камера с двумя модулями. Для сравнения, Redmi Turbo 5 Max получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 9000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт.
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