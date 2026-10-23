Опубликованы примеры фото на iQOO Neo12

Компания iQOO опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Neo 12. Производитель подтвердил наличие основного модуля на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX921 с оптической стабилизацией и трех плёночных стилей с быстрым переключением.

Ранее стало известно о OLED-экране на технологии pTSF с разрешением 2K и кадровой частотой 185 Гц, 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, активной системе охлаждения Ice Dome, фирменной игровом чипе iQOO Q3, батарее Blue Ocean ёмкостью 9000 мАч с кремний-углеродным анодом пятого поколения и плотностью энергии 916 Втч/л, поддержке 100-Вт быстрой проводной зарядки, однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумуляторе ёмкостью 7500 мАч и поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Смартфон iQOO 16 оценили в 895 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 16, которая базируется на флагманской однокри…
Представлен недорогой смартфон Vivo Y600s Pro…
Компания Vivo без лишнего шума представила в Китае новый смартфон серии Y600. Модель получила название Vi…
Смартфон HONOR Robot Phone оценили в 1480 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью Robot Phone, главной особенностью которой стала о…
Представлен смартфон TECNO Pova 8 Pro 5G…
Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью Pova 8 Pro 5G, которая базируется на 4-нанометров…
Официально: смартфон OnePlus N6 Lite готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон OnePlus N6 Lite. Прои…
Samsung Exynos 2700 засветился в Geekbench…
Первые результаты тестирования будущего флагманского процессора Samsung Exynos 2700 начали появляться в с…
Инсайдер раскрыл характеристики HONOR Magic9…
Компания HONOR недавно показала дизайн будущей серии Magic9, но не раскрыла характеристики смартфонов. А …
Представлен кнопочный телефон HMD 105 4G School Edition…
Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью 105 4G School Edition, которая ориентирова…
Обзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700CОбзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700C
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor