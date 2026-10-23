Опубликованы примеры фото на iQOO Neo12

Компания iQOO опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Neo 12. Производитель подтвердил наличие основного модуля на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX921 с оптической стабилизацией и трех плёночных стилей с быстрым переключением.

Ранее стало известно о OLED-экране на технологии pTSF с разрешением 2K и кадровой частотой 185 Гц, 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, активной системе охлаждения Ice Dome, фирменной игровом чипе iQOO Q3, батарее Blue Ocean ёмкостью 9000 мАч с кремний-углеродным анодом пятого поколения и плотностью энергии 916 Втч/л, поддержке 100-Вт быстрой проводной зарядки, однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумуляторе ёмкостью 7500 мАч и поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.