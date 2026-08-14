Apple передумала выпускать iPhone 18 в сентябре

Согласно публикации Economic Daily News, руководители Pegatron подтвердили во время отчёта о финансовых результатах, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут этой осенью. При этом базовый iPhone 18 появится только в первом квартале следующего года. Примерно в то же время, по слухам, Apple представит более доступный iPhone 18e и новый iPhone Air. Таким образом, компания может окончательно перейти на разделенный график выпуска смартфонов, о котором говорят уже больше года. Ещё в прошлом году аналитик Мин-Чи Куо и издание The Information сообщали, что осенью 2026 года компания Apple планирует представить только флагманские модели iPhone 18. В начале этого года другой поставщик Apple также заявил, что один из его клиентов перенёс запуск нового смартфона на начало 2027 года, что косвенно подтверждает подобный сценарий.

Одновременно с iPhone 18 Pro этой осенью, как ожидается, Apple представит свой первый складной смартфон, который сейчас фигурирует в утечках под названием iPhone Ultra. По данным Economic Daily News, руководители Pegatron связывают изменение графика поставок с дефицитом памяти и процессоров. На фоне нехватки компонентов такие компании, как Apple, вынуждены распределять имеющиеся комплектующие между несколькими моделями и всё чаще отдавать приоритет более дорогим устройствам с высокой маржинальностью. Это и приводит к смещению пиковых периодов производства и поставок, но, конечно, не все покупатели будут довольны этой новостью.