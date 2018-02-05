BiTMICRO добавляет твердотельный накопитель Ace Drive II Industrial Grade

BiTMICRO представила свой новейший промышленный SSD-накопитель Ace Drive II. Этот тонкий 2,5-дюймовый SSD (толщиной 7 мм) с емкостью 2 Тбайта построен с микросхемами MLC NAND Flash, интерфейсом SATA 6.0 Gbps.Он имеет поддержку TRIM, поддержку SMART, поддержку командной очереди, промышленную рабочую температуру от -40 до 85 градусов по цельсию и MTBF в 2 миллиона часов. Ценные данные имеют защиту от потери мощности PowerGuard, обеспечивая согласованность данных в случае деградации или отключения питания.Промышленная технология контроля температурыЗащита данных потери питания PowerGuard®Поддержка AES 256Мониторинг и отчетность TRIM и SMART