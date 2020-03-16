Biostar A10N-9630E четырехъядерная материнская плата формата mini-ITX

Biostar представила материнскую плату предназначенную для офисной работы, таких как, работа в почте, просмотр веб-страниц, обработка текста и других не ресурсоемких задач. Материнская плата A10N-9630E построена с учетом компактных размеров, производительностью и низким энергопотреблением.

Плата оснащена встроенным четырехъядерным процессором AMD A10-9630P и интегрированной графикой AMD Radeon R5. Два слота памяти DDR4, обеспечивает поддержку частоты 2400 МГц. Из подключений есть выход HDMI, VGA, два порта USB 3.2 Gen1, два порта USB 2.0 Type-A, разъемы PS/2 для мыши и клавиатуры, RJ45 Ethernet и 3,5 мм Аудио разъемы HD.

A10N-9630E является идеальным решением для модернизации офисных рабочих станций в компактный высокопроизводительный пакет.