Biostar анонсировала материнскую плату B660T-Silver для процессоров Intel Core 12-го поколения

Компания Biostar представила материнскую плату B660T-Silver. Она основана на чипсете Intel B660 сокета LGA 1700.

Плата Biostar B660T-Silver выполнена в ITX форм-факторе, поддерживает оперативную память стандарта DDR4 с частотой до 5400 МГц (до 64 ГБ) и имеет слот PCI-Express 5.0 x16. Подсистема питания представлена 9-фазным VRM. Есть радиаторы на цепях питания, а также один радиатор для твердотельного накопителя. Всего плата имеет два слота M.2-2280 PCI-Express 4.0. Другие особенности платы: четыре порта SATA 6 Гбит/с, порт 2,5 GbE, Realtek RTL8125B, 6-канальный HD-звук, управляемый кодеком Realtek ALC1220.

Стоимость и доступность платы не раскрыты.
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