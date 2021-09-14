Biostar анонсировала материнскую плату TZ590-BTC DUO для майнинга

Компания Biostar анонсировала материнскую плату TZ590-BTC DUO для майнинга. По словам производителя, TZ590-BTC DUO представляет универсальное решение для майнинга как на видеокарте, так и для добычи Chia Coin.

Построена модель на основе чипсета Intel Z590. Плата содержит в себе четыре разъема для модулей памяти DDR4 с поддержкой до 128 Гб, есть четыре порта USB 3.2 Gen1, два порта USB 2.0, разъем PS/2, аудиоразъемы 3,5 мм, видеовыходы HDMI и D-Sub. Форм-фактор платы ATX. На плате имеется в общей сложности восемь слотов PCI-Express 3.0 x1, один PCI-Express 4.0 x16 и четыре слота M.2-2280. Кроме того, плата оснащена 10 портами SATA III.

Доступность и стоимость материнской платы TZ590-BTC DUO, Biostar не раскрывает.

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