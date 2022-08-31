Biostar анонсировала материнскую плату X670E Valkyrie

Компания Biostar анонсировала свою материнскую плату для новой платформы AMD AM5. X670E Valkyrie является флагманской платой компании.

Biostar X670E Valkyrie оснащена 22-фазной системой питания VRM с DrMOS на 105 А. Есть 24-контактный разъем ATX и два 8-контактных разъема EPS. Плата имеет четыре слота DDR5, два слота PCI-Express 5.0 x16 (x16/NC или x8/x8) и слоты M.2 Gen 5. Также есть шесть портов SATA 6 Гбит/с.

Возможности беспроводного подключения включают интерфейс 2,5 GbE, работающий на контроллере Intel i225, модуль WLAN. Материнская плата выполнена в стильном дизайне с встроенными RGB-светодиодами.

Новинка поступит в продажу в сентябре, в то же время выйдут процессоры серии AMD Ryzen 7000.
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