Biostar опубликовали фото материнской платы для Ryzen 3000

Тайваньские коллеги из Biostar опубликовали фото материнской платы.

Материнская плата X570 из высококлассной серии Racing от Biostar, в черно-серой цветовой гамме. Эта плата, конечно, подойдет для новых процессоров Zen 2 серии 3000. Источник питания этого процессора в этом случае охлаждается двумя радиаторами.

На фотографиях хорошо видно ввод / вывод материнской платы. Виден вентилятор, установленный на чипсете X570 (который, по словам производителя, можно отключить для уменьшения шума). Разъем USB 3.1 (Gen 2), Type-C, HDMI, Display Port , PS/2 и 4 разъема USB 3.0.

Конечно, напрямую компания Biostar не заявляет, что планирует представить материнские платы на новой системной логике AMD X570. Вместо этого отмечается, что на выставке Computex 2019 в конце мая будет представлено «новое, четвёртое поколение материнских плат серии Racing, которые будут предназначены для процессоров AMD Ryzen нового поколения». Нынешнее, третье поколение плат Biostar Racing обладает чипсетом AMD X470, поэтому логично будет заключить, что следующее поколение как раз-таки предложит чипсет X570.