Biostar анонсирует материнские платы чипсета H510

Компания Biostar анонсировала материнские платы H510MH и H510MX. Обе платы представлены в форм-факторе Micro-ATX. Они поддерживают новейшие процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S. Новые материнские платы серии H510 предназначены для работы в интернете и развлечений, например просмотра сериалов и фильмов на YouTube или Netflix.

Материнские платы серии H510 оснащены двумя портами USB 3.2 Gen1 и четырьмя портами USB 2.0. Печатная плата располагает два разъема для ОЗУ с максимальным объемом до 64 ГБ. Обе модели предлагают вывод 7.1 канального звука с высокой четкостью, поддержку интерфейса PCIe 4.0, LAN-порт Intel GbE, M.2 порт, поддержка Wi-FI 6. На задней панели есть разъем HDMI и VGA. Когда выйдут платы неизвестно.