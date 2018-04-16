Biostar официально представила материнскую плату X470GTN

Представлена материнская плата Biostar X470GTN, которая подходит для создания компактных настольных компьютеров и домашних мультимедийных центров. Плата Biostar X470GTN позволит создать компактный ПК на платформе AMD Ryzen. В основу модели лег набор логики AMD X470 и выполнена в формате Mini-ITX. Габариты устройства составляют: 170 * 170 мм. Предусмотрены интерфейсы HDMI и DVI-D для подключения дисплеев, гнездо PS/2 для клавиатуры и мыши, по одному порту USB 3.1 Gen2 Type-C и USB 3.1 Gen2 Type-А, четыре порта USB 3.0 Gen1, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд. О стоимости устройства пока не сообщается.