Biostar показала новейшую серию материнских плат intel Z690

Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, анонсировала самую новую серию материнских плат Intel Z690.

Встречайте новые материнки серии Intel Z690 от BIOSTAR, с модным дизайном и передовыми технологиями! Новые материнские платы BIOSTAR предназначены для процессоров Intel 12-го поколения и идеально подойдут для лучших игр категории AAA games и экспериментов с современными программами и оборудованием.

Новейшие материнские платы Z690 VALKYRIE и Z690A VALKYRIE являются флагманскими моделями новой серии BIOSTAR. Среди их возможностей стоит отметить поддержку интерфейса PCIe 5.0 и максимально полную совместимость с современным оборудованием. Вместе с этим установленная 20-фазная подсистема питания обеспечит стабильную и эффективную работу всех компонентов компьютера. Модель Z690 VALKYRIE также поддерживает DDR5 и выжимает максимум из новых модулей памяти.

Оформленные в боевой розово-золотой раскраске Валькирии, материнки Z690 VALKYRIE и Z690A VALKYRIE значительно превосходят всех своих ближайших конкурентов. Новая система рассеивания тепла, встроенная в радиаторы материнской платы, включает в себя уникальный игольчатый кулер BIOSTAR с медным основанием из чистой меди и стальной задней пластиной, который обеспечивает активное охлаждение системы. В настоящий момент материнские платы серии VALKYRIE наиболее востребованы на рынке.

Другая модель, RACING Z690GTA, подойдёт менее требовательными геймерам и создателям контента. При своих впечатляющих характеристиках и современной функциональности она оптимальна для любого сценария использования. Имея 17-фазную подсистему питании и эксклюзивные дополнения от BIOSTAR, среди которых VIVID LED DJ, RGB SYNC и LED ROCK ZONE, новая RACING Z690GTA делает абсолютно всё, что должна делать современная материнская плата. Стиль, изящество и самые передовые технологии – вот что заложено в основу новой серии материнских плат BIOSTAR на новом чипсете Intel Z690. И те, кто любят использовать всё самое новое, могут не сомневаться, что новинка от любимого бренда уверенно встанет в систему, будет долго работать и принесёт победы на полях виртуальных сражений.
Комментарии и отзывы Biostar intel Z690
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