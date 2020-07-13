Biostar представила две карты Extreme Gaming Radeon RX 5000

Компания Biostar представила две новые видеокарты AMD Radeon RX 5000, которые вошли в семейство Extreme Gaming. Речь идет о моделях Biostar Extreme Gaming AMD Radeon RX 5700 XT 8GB и RX 5500 XT 4GB. Новинки характеризуются референсными печатными платами и собственными системами охлаждения. Первую оснастили крупной системой охлаждения с алюминиевым радиатором и тремя вентиляторами, а вторую более компактной СО с двумя вентиляторами. Графический процессор RX 5700 XT имеет базовую частоту 1605 МГц и повышенную 1755 МГц. Младшая модель характеризуется частотами 1607 МГц и 1717 МГц. Память в объеме 8 и 4 ГБ соответственно работает со скоростью 14 Гбит/с в расчете на линию. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.