Biostar представила двухъядерную материнскую плату A68N-2100K

2020-03-24, Автор - Ramil; Продукт - Biostar A68N-2100K; [22]
Biostar A68N-2100K разработана для базовых задач, офисных приложений, просмотра веб-страниц и других нетребовательных приложений.

Biostar A68N-2100K имеет встроенный процессор AMD E1-6010. Двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,35 ГГц и графикой AMD Radeon R2. На плате есть два слота DIMM, поддерживающих память DDR3. Процессор охлаждается пассивным радиатором.

Встроенные функции материнской платы: подключение SATA III 6 Гбит/с, порт HDMI, а также поддержку USB 3.2 Gen 1 для подключения высокоскоростных USB-устройств. Есть порт PS/2 для мыши и клавиатуры, порт VGA, порт GbE Network и 3,5-мм аудиоразъемы, расположенные на задней панели.

Комментарии и отзывы Biostar A68N-2100K
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5" (2019)
Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытиемОбзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-03020100-R3M1). Лучший коврик для мышки с твердым покрытием
Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайсОбзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс
Лучшая игровая консоль. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБЛучшая игровая консоль. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Microsoft отменила Surface Hub 2X...
Microsoft отменила Surface Hub 2XКомпания Microsoft решила все же отказаться от запуска в продажу своего нового планшета Surface Hub 2X, к...
Топовая модель Galaxy Note 10...
Топовая модель Galaxy Note 10Компания Samsung выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Galaxy Note 10....
Игровой смартфон из линейки Nubia Red De...
Игровой смартфон из линейки Nubia Red DeСегодня в базе китайского регулятора 3C засветился игровой смартфон линейки Nubia Red Devi под кодовым на...
Realme C3 с процессором MediaTek Helio G...
Realme C3 с процессором MediaTek Helio GКомпания Realme анонсировала свой новый бюджетный смартфон под названием Realme C3. ...
Asus демонстрирует сетевое оборудование...
Asus демонстрирует сетевое оборудованиеAsus славится не только крутой периферией и комплектующими, но и сетевым оборудованием. Компания представ...
Amazfit Smart Sports Watch 3 и его функц...
Amazfit Smart Sports Watch 3 и его функцКомпания Amazfit выпустила мощные смарт часы бюджетного варианта под названием Amazfit Smart Sports Watch...
Умный шлем для велосипедистов от Lumos с...
Умный шлем для велосипедистов от Lumos сСингапурский стартап Lumos выпустил умный шлем для велосипедистов делающий видимыми спортсменов и днем ​​...
Монитор EIZO FlexScan EV2760 получил бел...
Монитор EIZO FlexScan EV2760 получил белКомпания EIZO представила офисный монитор FlexScan EV2760, который основан на 27-дюймовой IPS-панели. Нов...
Смартфон Moto G8 Power Lite представят в...
Смартфон Moto G8 Power Lite представят вВ сети появилась информация о новом смартфоне Moto G8 Power Lite, который будет относиться к к устройства...
Операционная система Apple iOS 14 будет ...
Операционная система Apple iOS 14 будет Разработчики компании Apple начали работу над собственным приложением для занятий фитнесом. Приложение по...
Смартфон OnePlus 8 засветился в базе дан...
Смартфон OnePlus 8 засветился в базе данВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились данные о смартфоне OnePlus 8, который должны п...
Стали известны характеристики Xiaomi Mi ...
Стали известны характеристики Xiaomi Mi Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro 5G. ...
Обзор RUBETEK RCP-03. Панель управления умным домомОбзор RUBETEK RCP-03. Панель управления умным домом
Обзор CARCAM Z6. Недорогой автомобильный видеорегистратор-зеркалоОбзор CARCAM Z6. Недорогой автомобильный видеорегистратор-зеркало
Обзор Rombica Smart Stick 4K v001. Лучший медиаплеер на OC Android Обзор Rombica Smart Stick 4K v001. Лучший медиаплеер на OC Android
Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)
Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памятиОбзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor