Biostar представила двухъядерную материнскую плату A68N-2100K

Biostar A68N-2100K разработана для базовых задач, офисных приложений, просмотра веб-страниц и других нетребовательных приложений.

Biostar A68N-2100K имеет встроенный процессор AMD E1-6010. Двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,35 ГГц и графикой AMD Radeon R2. На плате есть два слота DIMM, поддерживающих память DDR3. Процессор охлаждается пассивным радиатором.

Встроенные функции материнской платы: подключение SATA III 6 Гбит/с, порт HDMI, а также поддержку USB 3.2 Gen 1 для подключения высокоскоростных USB-устройств. Есть порт PS/2 для мыши и клавиатуры, порт VGA, порт GbE Network и 3,5-мм аудиоразъемы, расположенные на задней панели.