Biostar представила материнские платы B550MX E PRO и B550MH E PRO

Материнские платы Biostar B550MX E PRO и B550MH E PRO поддерживают процессоры AMD Ryzen 3-го поколения.

Обе платы поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти с частотой до 4933+ (ОС). Платы выполнены в M-ATX форм-факторе. Платы имеют встроенную технологию Digital PWM, благодаря которой достигается безопасное и стабильное управление питанием всех компонентов. Biostar B550MX E PRO и B550MH E PRO предлагает широкие возможности для подключения, до 6 портов USB, две антенны Wi-FI и порт LAN с Realtek RTL8111H. Также есть видеовыходы DisplayPort, VGA, а также порт HDMI 2.1.

Доступность и стоимость материнских плат Biostar B550MX E PRO и B550MH E PRO не раскрыты.
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