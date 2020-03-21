Biostar представила материнскую плату A68N-2100K со встроенным процессором

2020-03-21, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - A68N-2100K; [16]
Компания BIOSTAR, ведущий бренд материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, объявила о выпуске материнской платы A68N-2100K на платформе со встроенным процессором AMD E1-6010.

Компания BIOSTAR уже много лет производит высоконадёжные материнские платы и предлагает большое количество моделей под платформы Intel и AMD, позволяющих выбирать любые компоненты под предпочтения конкретного пользователя.

Современные технологии представлены в компактном, утончённом форм-факторе на материнской плате BIOSTAR A68N-2100K SoC Mini-ITX со встроенным процессором AMD E1-6010 и поддержкой графики AMD Radeon R2.

Созданная для широкого круга пользователей материнская плата BIOSTAR A68N-2100K на новой платформе, превосходит всех ближайших конкурентов в сегменте система на кристалле по соотношению цены и качества. Плата имеет два разъёма DIMM для памяти DDR3 с высокой пропускной способностью и сниженным рабочим напряжением.

Также разъём HDMI 4K2K для вывода чёткого и яркого изображения, разъём для накопителей с SATA III 6 Гбит/с, интерфейс USB 3.2 Gen 1 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с и обратной совместимостью с любыми USB-устройствами, что делает материнскую плату A68N-2100K идеальным вариантом для тех, кто любит смотреть телешоу и фильмы онлайн на YouTube или Netflix, слушать потоковую музыку или играть в сетевые игры.

Одним из главных достоинств платы A68N-2100K на такой платформе является безвентиляторная система охлаждения, которая эффективно и абсолютно бесшумно охлаждает процессор Beema Core AMD. Благодаря этому можно собрать тихий, компактный, бюджетный компьютер, который не будет собирать пыль и прослужит своему владельцу много лет. Также стоит упомянуть, что хотя эта плата в основном рассчитана на бюджетный сегмент ПК, компания BIOSTAR оснастила её рядом технологий, которым позавидуют некоторые более дорогие модели.

В целом материнская плата BIOSTAR A68N-2100K полностью соответствует мировым стандартам продукции бренда BIOSTAR, под которым выпускается широкий спектр материнских плат со встроенным процессором, и является отличным вариантом бюджетной материнки для рядового пользователя, поскольку позволяет не тратиться отдельно на процессор и систему охлаждения. За счёт своего компактного размера она позволяет собрать небольшой надёжный компьютер для развлечений и работы, который прослужит длительное время и не потребует больших дополнительных вложений.

Комментарии и отзывы A68N-2100K
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