Biostar представила материнскую плату B550T-SILVER Mini-ITX форм-фактора

Biostar представила материнскую плат B550T-SILVER, выполненную в Mini-ITX форм-факторе. Новинка поддерживает новейшие процессоры AMD Ryzen.

Biostar B550T-SILVER имеет два слота оперативной памяти с поддержкой DDR4 4933+ (ОС) до 64 ГБ. Плата оснащена интерфейсом PCIe 4.0 и высокоскоростным WiFi 6. B550T-SILVER предлагает 6 портов USB (два порта USB 3.2 Type-C, один порт USB 3.2 Gen2 и четыре порта USB 3.2 Gen1).

Задняя панель предлагает один порт DisplayPort, HDMI 2.1 с поддержкой дисплея 4К. Есть аудиоразъемы основанные на ALC897. B550T-SILVER использует фирменную технологию Digital PWM для обеспечения стабильного питания системы.

Доступность и стоимость материнской платы Biostar B550T-SILVER не раскрыты.
Комментарии и отзывы Biostar B550T-SILVER
Новости:
Лучшая материнская плата на чипсете LGA 1200. ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Сейчас на рынке материнских плат достаточно много интересных решений, которые позволяют собрать качествен...
MSI MEG Z590 ACE Gold Edition оценена в 600 долларов

MSI готовит выпустить новую материнскую плату MEG Z590 ACE Gold Edition. Модель имеет уникальный дизайн с...
ASRock представила материнскую плату Z590 OC Formula для оверклокинга

Представлена материнская плата ASRock Z590 OC Formula для энтузиастов разгона. ...
Biostar представила материнскую плату B550T-SILVER Mini-ITX форм-фактора

Biostar представила материнскую плат B550T-SILVER, выполненную в Mini-ITX форм-факторе. Новинка поддержив...
Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлаждения

Платформа HEDT от Intel за последнее время отошла на второй план, но по-прежнему только с LGA2066 можно п...
Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и МарусейОбзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и Марусей
Лучшие умные часы. Amazfit GTS 2 miniЛучшие умные часы. Amazfit GTS 2 mini
Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с АлисойОбзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с Алисой
Xiaomi Mi 11 Pro засветился на фото...
Xiaomi Mi 11 Pro засветился на фотоКитайские источники опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, изображен еще не представленны...
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. ...
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. В начале года мы проводили тестирование ASRock X299 TAICHI ...
Candy выпустила газовые варочные поверхн...
Candy выпустила газовые варочные поверхнCandy объявила о старте продаж новых моделей газовых варочных поверхностей из закалённого стекла Smart, T...
Мини-ПК MINISFORUM GK50 оценен в $300...
Мини-ПК MINISFORUM GK50 оценен в $300Компания MINISFORUM пополнила ассортимент неттопов моделью GK50, которая появится в продаже по цене от 30...
Умная светодиодная лампа Yeelight GU10 з...
Умная светодиодная лампа Yeelight GU10 зYeelight GU10 - это умная светодиодная лампа нового поколения, которая может осветить ваш дом или офис бо...
Ноутбуки LG Gram представлены в США...
Ноутбуки LG Gram представлены в СШАКомпания LG представила линейку ноутбуков Gram в США. Ноутбуки LG Gram были удостоены награды CES 2021 In...
Huawei MateBook X Pro 2021 вышел в Китае...
Huawei MateBook X Pro 2021 вышел в КитаеКомпания Huawei дала старт китайским продажам ноутбука MateBook X Pro 2021, который был представлен неско...
Bethesda и MachineGames представили тизе...
Bethesda и MachineGames представили тизеBethesda и шведская студия MachineGames, анонсировала небольшой тизер-трейлер к игре Indiana Jones. На да...
Обзор vivo HP2055. Беспроводные наушники...
Обзор vivo HP2055. Беспроводные наушникиВ скором времени в России стартуют продажи новых беспроводных наушников vivo HP2055. В наше распоряжение ...
Шутер Aliens: Fireteam выходит этим лето...
Шутер Aliens: Fireteam выходит этим летоЭтим летом, Cold Iron Studios выпускает корпоративный шутер от третьего лица Aliens: Fireteam. ...
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FP...
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPНачиная с 2021 года, поддержка PCIe 4.0 появилась и на материнских платах Intel. И если с видеокартами за...
Обновленный планшет Huawei MatePad вышел...
Обновленный планшет Huawei MatePad вышелВ феврале этого года компания Huawei выпустила в России старшую версию обновлённого планшета MatePad. Она...
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB (LMPL1M064GG2). Тест карты памятиОбзор KIOXIA EXCERIA PLUS 128GB (LMPL1M064GG2). Тест карты памяти
Обзор Hisense 100L5F 100Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоящий домашний кинотеатр у вас дома.
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus BronzeОбзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor