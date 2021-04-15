Biostar представила материнскую плату B550T-SILVER Mini-ITX форм-фактора

Biostar представила материнскую плат B550T-SILVER, выполненную в Mini-ITX форм-факторе. Новинка поддерживает новейшие процессоры AMD Ryzen.

Biostar B550T-SILVER имеет два слота оперативной памяти с поддержкой DDR4 4933+ (ОС) до 64 ГБ. Плата оснащена интерфейсом PCIe 4.0 и высокоскоростным WiFi 6. B550T-SILVER предлагает 6 портов USB (два порта USB 3.2 Type-C, один порт USB 3.2 Gen2 и четыре порта USB 3.2 Gen1).

Задняя панель предлагает один порт DisplayPort, HDMI 2.1 с поддержкой дисплея 4К. Есть аудиоразъемы основанные на ALC897. B550T-SILVER использует фирменную технологию Digital PWM для обеспечения стабильного питания системы.

Доступность и стоимость материнской платы Biostar B550T-SILVER не раскрыты.