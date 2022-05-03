Biostar представила материнскую плату B660M-SILVER

Компания Biostar рада представить новую материнскую плату B660M-SILVER. Она разработана на базе чипсета Intel B660 и обеспечивает совместимость со всеми новейшими процессорами Intel 12-го поколения.

Материнская плата выполнена в фирменном стиле Silver. Форм-фактор M-ATX идеально подходит для создания компактной сборки. Она обладает достойными характеристиками, поддерживает до 4 модулей оперативной памяти DDR4 общей емкостью 128 ГБ (5000 МГц). Кроме того, плата оснащена новейшим слотом PCI-E 5.0 x16, который повышает производительность видеокарты.

Благодаря запатентованной 12-фазной схеме питания Biostar с технологией DIGITAL PWM, новая материнская плата B660M-SILVER создает прочную основу для стабильной работы.

B660M-SILVER предлагает пользователям широкие возможности подключения и вывода, таких как несколько портов USB, в том числе USB 3.2 Gen2 Type-A, USB TYPE-C (10 Гбит/с) и порты USB 2.0, порты HDMI, а также DisplayPort и DVI-D, звуковой кодек Realtek ALC1220 7.1-канальный Blu-ray Audio, а также порт LAN на базе Realtek RTL8125B (2,5 GbE LAN). Цену материнской платы компания не раскрывает.
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