Biostar представила материнскую плату Racing Z490GTA Evo

Компания Biostar представила несколько вариантов материнских плат нового чипсета Z490. Плата Racing Z490GTA Evo очень привлекательна, есть набор радиаторов VRM, RGB подсветка, крышка задней панели. Плата окрашена в черно-серый цвет с серебристыми акцентами.

Четыре слота оперативной памяти DDR4 с максимальным объемом до 128 Гб. Два полноразмерных слота PCIe 3.0 x16, два слота PCIe 3.0 x4 M.2. Также есть шесть портов SATA. Biostar Z490GTA Evo имеет 16-фазную систему подачи питания.

Задняя панель оборудована портом USB 3.2 G2 Type-C, USB 3.2 G2 Type-A и восемью портами USB 3.2 G1 Type-A, видеовыход HDMI, аудиокодек Realtek ALC1150 HD. LAN порт Ethernet, работающий на гигабитном контроллере Intel I211-AT, хотя есть возможность беспроводной связи, а также комбинированный порт PS/2 для клавиатуры и мыши.
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