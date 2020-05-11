Biostar представила материнскую плату Racing Z490GTA Evo

Четыре слота оперативной памяти DDR4 с максимальным объемом до 128 Гб. Два полноразмерных слота PCIe 3.0 x16, два слота PCIe 3.0 x4 M.2. Также есть шесть портов SATA. Biostar Z490GTA Evo имеет 16-фазную систему подачи питания.
Задняя панель оборудована портом USB 3.2 G2 Type-C, USB 3.2 G2 Type-A и восемью портами USB 3.2 G1 Type-A, видеовыход HDMI, аудиокодек Realtek ALC1150 HD. LAN порт Ethernet, работающий на гигабитном контроллере Intel I211-AT, хотя есть возможность беспроводной связи, а также комбинированный порт PS/2 для клавиатуры и мыши.