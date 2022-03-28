Biostar представила материнскую плату TB560-BTC PRO MINING

BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, анонсировала новейшую материнскую плату для майнинга TB560-BTC PRO. Разработанная для поддержки процессоров Intel 10-го и 11-го поколения в корпусе LGA1200, новая материнская плата для майнинга TB560-BTC PRO обеспечивает исключительную полезность вашей майнинговой станции.

Материнская плата TB560-BTC PRO, поддерживающая до 12 графических карт, имеет 11 слотов PCIe 3.0 x1, предназначенных для извлечения максимальной производительности из современных графических карт. Кроме того, он также оснащен более быстрым слотом PCIe 4.0 x16, который позволяет пользователям использовать максимальную производительность одного графического процессора при поддержке процессоров Intel Core 11-го поколения, работающих на самом высоком уровне с относительной легкостью.

В дополнение к двум слотам двухканальной оперативной памяти DDR4, способным поддерживать тактовую частоту до 2933 МГц, чипсету Realtek RTL8111E LAN и широким возможностям хранения, включая один M.2 (M Key), TB560-BTC PRO превосходно справляется с любыми задачами с высокой нагрузкой. Плата оснащена одним портом для клавиатуры и мыши для пользователей, желающих подключить традиционные периферийные устройства, а также большим количеством портов USB, включая 4 порта USB 3.2 Gen1 и 2 порта USB 2.0.

Порт HDMI 1.4 и один выходной порт VGA обеспечивают четкое и кристально чистое изображение. В сочетании с тремя высокопроизводительными аудиовыходами на базе чипсета Realtek ALC897 материнская плата TB560-BTC PRO становится очень перспективным кандидатом для этой системы HTPC следующего уровня с потрясающим качеством звука и видео.
Комментарии и отзывы Biostar TB560-BTC PRO MINING
EVGA анонсировала материнскую плату Z690 DARK KINGPIN…
EVGA анонсировала материнскую плату Z690 DARK KINGPINEVGA анонсировала материнскую плату EVGA Z690 DARK KINGPIN, разработанную и используемую профессиональным…
AAEON представляет промышленную плату UP Squared 6000…
AAEON представляет промышленную плату UP Squared 6000Чтобы расширить вертикальные рынки и ускорить развертывание AIoT для клиентов, AAEON объявила о выпуске U…
EVGA анонсирует материнскую плату Z690 CLASSIFIED…
EVGA анонсирует материнскую плату Z690 CLASSIFIEDEVGA представила новую материнскую плату Z690 CLASSIFIED. EVGA Z690 CLASSIFIED — новейшее дополнение к са…
Представлена материнская плата EVGA Z690 CLASSIFIED…
Представлена материнская плата EVGA Z690 CLASSIFIEDEVGA анонсировала материнскую плату EVGA Z690 CLASSIFIED на новом чипсете. Плата поддерживает новейшие пр…
ASRock и Razer выпускают новейшую материнскую плату Z690 Tai…
ASRock и Razer выпускают новейшую материнскую плату Z690 TaiASRock и Razer снова объединили усилия, чтобы выпустить новейшую материнскую плату Z690 Taichi Razer Edit…
MSI выпускает прошивку BIOS AGESA 1.2.0.6C для материнских п…
MSI выпускает прошивку BIOS AGESA 1.2.0.6C для материнских пMSI только что выпустила первую прошивку AGESA 1.2.0.6C BIOS для материнских плат 500 серии и предлагает …
ONDA выпустила первую одноканальную материнскую плату DDR4+D…
ONDA выпустила первую одноканальную материнскую плату DDR4+DКитайский производитель материнских плат ONDA выпустил первую материнскую плату Intel Socket LGA1700 с по…
Biostar анонсировала материнские платы серий B660 и H610…
Biostar анонсировала материнские платы серий B660 и H610Biostar представила новые материнские платы серии B660 и H610, предназначенные для процессоров Intel 12-г…
Обзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платыОбзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платы
Обзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты материнской платы в играх и бенчмаркахОбзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты материнской платы в играх и бенчмарках
Обзор ASUS Prime Z690-A. Тесты материнской платыОбзор ASUS Prime Z690-A. Тесты материнской платы
Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR5 и PCIe 5.0Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR5 и PCIe 5.0
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX. Материнская плата для установки рекордов разгонаОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX. Материнская плата для установки рекордов разгона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor