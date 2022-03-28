Biostar представила материнскую плату TB560-BTC PRO MINING

BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, анонсировала новейшую материнскую плату для майнинга TB560-BTC PRO. Разработанная для поддержки процессоров Intel 10-го и 11-го поколения в корпусе LGA1200, новая материнская плата для майнинга TB560-BTC PRO обеспечивает исключительную полезность вашей майнинговой станции.

Материнская плата TB560-BTC PRO, поддерживающая до 12 графических карт, имеет 11 слотов PCIe 3.0 x1, предназначенных для извлечения максимальной производительности из современных графических карт. Кроме того, он также оснащен более быстрым слотом PCIe 4.0 x16, который позволяет пользователям использовать максимальную производительность одного графического процессора при поддержке процессоров Intel Core 11-го поколения, работающих на самом высоком уровне с относительной легкостью.

В дополнение к двум слотам двухканальной оперативной памяти DDR4, способным поддерживать тактовую частоту до 2933 МГц, чипсету Realtek RTL8111E LAN и широким возможностям хранения, включая один M.2 (M Key), TB560-BTC PRO превосходно справляется с любыми задачами с высокой нагрузкой. Плата оснащена одним портом для клавиатуры и мыши для пользователей, желающих подключить традиционные периферийные устройства, а также большим количеством портов USB, включая 4 порта USB 3.2 Gen1 и 2 порта USB 2.0.

Порт HDMI 1.4 и один выходной порт VGA обеспечивают четкое и кристально чистое изображение. В сочетании с тремя высокопроизводительными аудиовыходами на базе чипсета Realtek ALC897 материнская плата TB560-BTC PRO становится очень перспективным кандидатом для этой системы HTPC следующего уровня с потрясающим качеством звука и видео.