Biostar представила материнскую плату Z590A-SILVER

Biostar представила материнскую плату Z590A-SILVER с современными функциями.

Biostar Z590A-SILVER имеет лаконичный дизайн с серебристыми акцентами. Модель имеет два радиатора для охлаждения VRM и есть радиатор на южном мосту и один радиатор для M.2. Плата отличается высокой эффективностью и надежностью. 14-фазная система питания гарантирует стабильную производительность и возможности разгона. Z590A-SILVER имеет четыре разъема DIMM DDR4 до 5000+ МГц (ОС). Модель использует высокоскоростной интерфейс PCIe 4.0 и PCIe M.2 4.0. Задняя панель включает многочисленные порты: три порта USB 3.2, две антенны Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi 6, один порт DVI-D, HDMI 2.0 и другие.

Доступность и стоимость материнской платы Biostar Z590A-SILVER не раскрыты.