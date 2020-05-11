Biostar представила материнскую плату начального уровня Racing Z490GTA

Плата Biostar Racing Z490GTA имеет стандартный дизайн и функционал. Плата выполнена в черно-сером цвете. Форм-фактор платы ATX. Z490GTA включает в себя два слота PCIe 3.0 x4 M.2, шесть портов SATA и имеет беспроводной интерфейс Wi-Fi 6.

Плата имеет только один радиатор в области VRM и два радиатора для M.2 накопителей. 14 фаз питания процессора. Есть 4 слота оперативной памяти DDR4 с максимальным объемом до 128 Гб. Два полноразмерных слота PCIe 3.0 x16.

Задняя панель включает в себя четыре USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0, HDMI, DisplayPort 1.4 и D-Sub, звуковая подсистема Realtek ALC1150 HD с тремя аудиоразъемами 3,5 мм, Intel Wi-Fi 6 с поддержкой устройств BT 5.1. Единственный порт Intel I219-V Gigabit Ethernet и разъемы PS/2.

Стоимость материнской платы Biostar Racing Z490GTA еще не утверждена.
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