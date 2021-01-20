Biostar представила новую серию материнских плат Z590 VALKYRIE. Платы созданы под новейшие процессоры Intel Rocket Lake-S 11-го поколения.

Компания предлагает две версии Z590 VALKYRIE (ATX) и Z590I VALKYRIE (Mini-ITX). Обе модели имеют полное защитное покрытие, что отражает стремление BIOSTAR к производству флагманских материнских плат с идеальным соотношением формы, функциональности и впечатляющих качеств.

Новые материнские платы получили улучшенные элементы защиты, которые придают платам свежий дизайн и выполняют функции пассивного охлаждения. Серия VALKYRIE оснащена светодиодной подсветкой LED ROCK ZONE и VIVID LED DJ.

Biostar Z590 VALKYRIE поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью разгона до 5000+ МГц. Платы оснащены 22-фазной системой питания, что гарантирует максимальный разгон процессора и памяти.

Материнские платы VALKYRIE поддерживают интерфейс PCIe M.2 4.0 со сниженными задержками и скоростью передачи данных до 64 Гб/с, что вдвое быстрее, чем PCIe M.2 3.0. На задней панели расположены две антенны Wi-Fi с поддержкой WiFi 6. Производитель установил высококачественный аудио-кодек ALC1220 с поддержкой многоканального вывода звука в формате 7.1.

Доступность и цену материнских плат серии VALKYRIE Biostar не раскрывает.