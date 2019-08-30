Biostar выпускает материнскую плату Racing B365GTA

Производитель из Тайваня пополнила список своих плат выпустив Racing B365GTA.

Материнская плата оснащена чипсетом B365 и поддерживает процессоры Intel Core 9-го и 8-го поколения.

Плата Biostar оснащена PCI-E M.2 со скоростью 32 Гбит/с с поддержкой технологии Intel Optane и поддержкой USB 3.1 Gen1 (5 Гбит/с).

Racing B365GTA имеет 4 слота под память формата DDR4, максимальное количество которое можно установить 64 Гб. Имеется три разъема для корпусных вентиляторов.

Производитель не предоставил информации не о цене, не о дате выпуска платы.